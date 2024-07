Engländer stachen ÖFB aus, Rangnick schweigt

Darum musste unser Team ins Schlosshotel ziehen.

Blankenhain. Englands Marsch ins Finale von Berlin begann mit einem Sieg gegen Österreich, der schon im Herbst letzten Jahres gelang. Dabei ging es um das EM-Quartier in der thüringischen 7000-Einwohner-Gemeinde Blankenhain, 280 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, im Fünf-Sterne-Resort Weimarer Land. Das schätzte Ralf Rangnick seit seiner Zeit bei RB Leipzig wegen der Ruhe und Abgeschiedenheit. Die Verhandlungen zwischen ÖFB und Resort-Manager Christian Grafe schienen schon gelaufen zu sein, als er es sich plötzlich anders überlegte, von besseren Angeboten sprach.

Mehr Cash & Publicity durch Kane & Co.

Zweifelsohne versprach er sich von Harry Kane & Co. mehr Publicity, die er jetzt auch bekam, außerdem zahlten die Engländer für die

94 Zimmer, drei Golfplätze, Wellness- und Fitnesscenter sowie zwei Fußballplätze mehr.

© Getty ×

WAGS durften erst einmal ins Quartier

Der ÖFB wartete nach der „Niederlage“ die Auslosung ab und entschied sich dann rasch für das Schlosshotel Grunewald in Berlin, da zwei Gruppenspiele im Olympiastadion stattfanden. Was deshalb sogar die bessere Wahl war und dem ÖFB auch nicht so viel Geld kostete wie das Resort Weimarer Land. In dem die „Three Lions“ abgeschottet sind. Die „WAGS“ (englische Kurzform für Spielerfrauen und Freundinnen) durften nur einmal, nach den Gruppenspielen, nach Blankenhain hinter die Mauern des Luxusquartiers kommen.

© Getty ×

Abwehrchef weiß oft nicht, welcher Tag ist

© Getty ×

Sie fliegen mit Privatjets von der Insel zu den Spielen ein. Musik-Star Ed Sheeran sang für die Mannschaft. Ansonst? „Wir leben in einer Blase. Manchmal wache ich morgens auf und weiß nicht, welchen Tag wir haben“, behauptete Abwehrchef John Stones. Ob das den ersten Titel seit 58 Jahren bringen wird?

Wer dazu eine Prognose von Rangnick bekommen wollte, der wurde enttäuscht. Österreichs Teamchef hat beschlossen, sich zur Europameisterschaft nicht mehr zu äußern.