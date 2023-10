Ex-Austria-Torjäger Tabakovic verliebt & verlobt mit Heidis Model

Während die Wiener Austria immer tiefer in die Krise stürzt, schwebt Ex-Veilchen Torjäger Haris Tabakovic auf "Wolke 7". Auf Instagram gab der Hertha-Stürmer nun die Verlobung mit seiner "Herz-Dame" Sabrina Rosopulo bekannt.

Glück im Spiel, Pech in der Liebe - Doch nicht bei Ex-Austrianer Haris Tabakovic! Die Herzen der Hertha-Fans hat der Torjäger bereits im Sturm erobert, das seiner Freundin fehlte noch. Zumindest bis vor drei Tagen. Da überraschte der Schweizer seine Freundin Sabrina Rosopulo mit einem Heiratsantrag im Schlosspark Schönbrunn.

Das Paar verkündete die freudige Nachricht mit einem gemeinsamen Post auf Instagram.

Auf dem Schnappschuss zu sehen: ein riesiger Rosen-Strauß, die frisch Verlobten eng umschlungen und die Frage aller Fragen "Heirate mich". Unter dem Beitrag schrieb Tabakovic: "Du & Ich für immer." Dabei strahlten beide über das ganze Gesicht und ließen über den Dächern von Wien sogar die Korken knallen.

Damit sammelte der 29-Jährige nicht nur mit der Austria (21 Tore in 42 Spielen) tolle Erinnerungen in Wien, sondern auch mit seiner Zukünftigen.

Tabakovic 'Herz-Dame' ist ein 'Heidi-Topmodel'

Seine Herz-Dame ist aber keine Unbekannte. 2017 nahm die Münchnerin an der Klum-TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ teil. Danach ging ihre Karriere steil bergauf. Paris, Mailand, New York, sie kennt seitdem die Laufstege der Welt. Doch am liebsten ist sie bei ihrem Haris in Berlin.