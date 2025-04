Ex-Nationalspieler (38) verlängert erneut in Berlin

Union-Rekordspieler Christopher Trimmel verlängerte sein Arbeitspapier im Stadion an der Alten Försterei um ein weiteres Jahr.

Der FC Union Berlin und Christopher Trimmel setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 38-jährige Österreicher bleibt ein weiteres Jahr bei den Eisernen und geht damit ins zwölfte Jahr seines Deutschland-Engagements. Die Vertragsverlängerung wurde am Freitag bekannt gegeben.

© Union Berlin

Trimmel wechselte 2014 von Rapid Wien zu Union, das damals noch zweitklassig war. Inzwischen hat der gebürtige Burgenländer in der deutschen Bundesliga bereits 160 Einsätze absolviert und damit seine Zahl an Spielen in Liga zwei (152) übertroffen. Mit insgesamt 355 Pflichtspielen für Union ist er Rekordspieler des Vereins. Seit 2018 trägt Trimmel sogar die Kapitänsbinde und ist der einzige Spieler im aktuellen Kader, der für Union sowohl in der 2. Liga, Bundesliga als auch in der Champions League gespielt hat.

© Union Berlin

"Seit so vielen Jahren trage ich nun das Union-Trikot und es fühlt sich immer noch besonders an. Gemeinsam haben wir unglaubliche Erfolge gefeiert und dazu beigetragen, den Verein dorthin zu bringen, wo er heute steht. Für mich ist Union längst mehr als nur ein Klub, Union ist eine zweite Heimat geworden. Deshalb freue ich mich sehr, weiterhin Teil dieser Geschichte zu sein und mit der Mannschaft jeden Tag hart zu arbeiten, um Union bestmöglich zu präsentieren“, zeigt sich Christopher Trimmel stolz über die jüngste Vertragsverlängerung.