Ex-Premier-League-Profi crasht in Supermarkt

Ex-Premier-League-Profi Danny Graham sorgte vergangenen Herbst nach einer Suff-Fahrt für Schlagzeilen. Der Engländer crashte nach zehn Bier mit seinen Wagen in einen Supermarkt. Jetzt wurden im Rahmen der Gerichtsverhandlung schockierende Aufnahmen und das Strafausmaß bekanntgegeben.

Der ehemalige Watford, Sunderland und Blackburn-Profi bekommt nach seiner Alkofahrt ein zweijähriges Fahrverbot auferlegt. Zudem muss er innerhalb eines Jahres insgesamt 180 Stunden gemeinnützige und unbezahlte Arbeit leisten. Der dreifache Familienvater erhält zusätzlich ein 90-tägiges Alkoholverbot, welches mit technologischen Hilfsmitteln überprüft werde.

Graham hatte sich am 4. November 2022 nach dem Verzehr mehrerer Bier ans Steuer seines Geländewagens gesetzt und crashte betrunken in einen Supermarkt. In seiner Anhörung gab er an, sich nicht daran erinnern zu können, warum er eigentlich gefahren sei, nachdem er zehn Pints getrunken hatte.

© Screenshot Twitter ×

Überwachungskameras zeigen, wie nur eine Minute zuvor ein Kunde mit seinen Hund den Laden verließ. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner.

© Screenshot Twitter

Der 37-Jährige bekannte sich der Trunkenheit am Steuer für schuldig. Zuvor war er mit einem Freund Golf spielen, ehe es an das Saufgelage ging. Der Ex-Kicker hatte 230 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter im Blut. Die gesetzliche Obergrenze liegt bei lediglich 80 Milligramm.

Graham droht eine Haft, sobald er das Fahrverbot missachten würde. Der Supermarkt musste nach dem Unfall für fünf Tage geschlossen werden. Der gesamte Schaden beläuft sich auf rund 32.000 Pfund (etwa 36.000 Euro).