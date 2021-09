0:0 - Austria holt nur Remis gegen Altach

Die Austria kommt zuhause gegen Altach nicht über ein torloses Remis hinaus. In der Schlussphase waren die 'Veilchen' nur noch zu Zehnt am Platz.

Die Austria bleibt zu Hause weiter sieglos. Im vierten Heimauftritt der Saison holten die Violetten am Samstag mit einem 0:0 gegen den SCR Altach das vierte Unentschieden. In einem Spiel mit wenigen aufregenden Szenen waren die Wiener zwar feldüberlegen, scheiterten aber an der eng gestrickten Vorarlberger Abwehr. Die Austria beendete die Partie nach Gelb-Rot für Vesel Demaku (82.) am Ende zu zehnt.

+++ Hier alle Details zum gesamten Spiel +++



In der Tabelle ist Altach damit mit neun Zählern aus acht Runden vorerst Sechster und ließ die Austria damit hinter sich. Die Mannschaft von Manfred Schmid ist mit acht Punkten derzeit Achter.

Sowohl Schmid, als auch sein Gegenüber Damir Canadi setzten auf eine Fünferkette in der Abwehr, wobei jene der Austria deutlich offensiver orientiert war. Bei den Hausherren, bei denen exakt jene Elf wie beim 2:0 gegen den LASK begann, fehlte weiter Dominik Fitz. Bei Altach vertrat der vor Saisonbeginn eigentlich ins dritte Glied gerückte Martin Kobras im Tor erneut den noch nicht fitten Tino Casali.

Austrias Djuricin vergibt beste Chance

Die Partie entwickelte sich nach Papierform. Die Austria nahm rasch das Heft in die Hand, fand gegen die defensiv diszipliniert stehenden Altacher aber kaum Mittel, die letzte Abwehrreihe zu überwinden. Die beste Möglichkeit der ersten Spielhälfte vergab Marco Djuricin, der nach einem Martel-Pass aus spitzem Winkel an Kobras scheiterte (24.). Der Austria-Stürmer konnte wenige Minuten später den Ball im Strafraum dann nicht kontrollieren (29.).

Den einzigen Schuss aufs Tor von beiden Mannschaften in den ersten 45 Minuten gab der ehemalige Altacher Manfred Fischer erst in der 41. Minute ab, sein Abschluss fiel aber zu zentral auf Kobras aus. Altachs Offensivkraft war kaum vorhanden, im Lager der Vorarlberger machten sich mehr die mitgereisten Fans bemerkbar, die auf der Tribüne bengalische Feuer abbrannten.

Demaku kassierte Gelb-Rot

Bei der Austria kam Noah Ohio nach Seitenwechsel ins Spiel, die Violetten starteten aber schlecht. Altach näherte sich erstmals gefährlich an, der bei hohen Bällen stets präsente Atdhe Nuhiu zwang Patrick Pentz bei einem Eckball zu einer Flugeinlage (56.). Schmid reagierte mit Wechseln, Canadi brachte kurz darauf gleich drei Mann von der Bank. Die Austria wollte im Finish dann noch mehr. Kobras entschärfte einen Freistoß von Markus Suttner, ehe der schon verwarnte Demaku im Strafraum abhob und Gelb-Rot kassierte. Die Schlussoffensive der Hausherren war damit verebbt.