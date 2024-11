0:2 - Bullen verlieren gegen Blau-Weiß Linz: Krise spitzt sich zu

Red Bull Salzburg gerät in der Bundesliga weiter ins Straucheln. Nach der 0:2-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz wachsen die Sorgen des einstigen Serienmeisters. Elf Punkte fehlen auf Tabellenführer Sturm Graz.

Red Bull Salzburg kämpft in der heimischen Bundesliga mit einer Formkrise: Am Sonntag unterlagen die Bullen in der 13. Runde der Bundesliga bei Blau-Weiß Linz mit 0:2. Nur vier Tage nach ihrem 3:1-Sieg bei Feyenoord Rotterdam, der die Wende bringen sollte, mussten sie einen weiteren Rückschlag verkraften. Der Abstand auf den Tabellenführer Sturm Graz ist bei zwei Spielen weniger auf elf Punkte angewachsen.

Ronivaldo und Briedl treffen für Blau-Weiß Linz

Die Treffer für den heimstarken Mittelständler aus Linz erzielten Ronivaldo (46.) und Alexander Briedl (58.). Linz spielte defensiv diszipliniert und zeigte Effektivität vor dem Tor. Die Salzburger hingegen, die mit starkem Ballbesitz dominierten, blieben offensiv harmlos und konnten keine klaren Chancen kreieren. Es war bereits die dritte Niederlage für Salzburg in den letzten acht Ligaspielen, wobei sie in fünf dieser Spiele torlos blieben.

Salzburg verzweifelt an Linzer Defensive

Unter der Führung des gesperrten Trainers Pep Lijnders, der das Spiel von der Tribüne aus verfolgte, zeigte Salzburg trotz klaren Ballbesitzes keine Durchschlagskraft. Die Blau-Weiß-Defensive stand kompakt, und Chancen blieben für die Gäste Mangelware. Der beste Angriff kam von Moussa Yeo, dessen Kopfball in der 71. Minute knapp über das Tor ging.

Mit dieser Niederlage spitzt sich Salzburgs Krise weiter zu. Der Serienmeister muss dringend Lösungen finden, um wieder Anschluss an die Spitze zu bekommen.

Technische Daten zum Spiel:

Blau-Weiß Linz - Red Bull Salzburg Endstand 2:0 (0:0). Linz, Hofmann Personal Stadion, 5.595 (ausverkauft), SR Hameter

Tore: 1:0 (46.) Ronivaldo, 2:0 (58.) Briedl

Blau-Weiß: Vitek - Anderson, Maranda, Moormann, Pirkl - Briedl (65. Mensah), Diabate, S. Seidl - Schmidt (75. Strauss), Ronivaldo (87. Dobras), Goiginger

Salzburg: Schlager - Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Guindo (62. Terzic) - Clark (81. Daghim), Gourna-Douath (62. Bajcetic), Diambou (62. Bidstrup) - Nene, Konate (62. Yeo), Gloukh

Gelbe Karten: Ronivaldo, Mensah bzw. Gourna-Douath