1:0 - Hartberg lässt Rote Latenre in Ried

1:0 - LASK rettet Sieg gegen Altach in Unterzahl Der LASK bleibt mit dem 1:0-Sieg in Altach in der CASHPOINT Arena weiter unbesiegt. Die Vorarlberger kommen trotz langer Überzahl kaum zu gefährlichen Szenen und so klettert die Kühbauer-Elf zurück auf Platz 3.