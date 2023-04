1:1 - Hartberg holt Last-Minute-Remis in Tirol

Der TSV Hartberg rettet in letzter Sekunde einen Punkt am Tivoli. Alles sah bereits nach einem 1:0-Sieg der WSG Tirol aus, ehe die Gäste aus der Steiermark im Finish noch den Ausgleich besorgen konnten. Damit verpassen die Wattener den Anschluss an Leader Lustenau.

Mehr Infos folgen in Kürze...

Fußball-Bundesliga (27. Runde) - Qualifikationsgruppe (5. Runde):

WSG Tirol - TSV Hartberg Endstand 1:1 (1:0) Innsbruck, Tivoli Stadion, SR Spurny Tore: 1:0 (10.) Prica (Hand-Elfmeter), 1:1 (95.) Avdijaj WSG: Oswald - Rogelj, Bacher (70. Okungbowa), Behounek, Schulz - Müller (46. Blume) - Sulzbacher, Skrbo (64. Ranacher), Ertlthaler - Sabitzer (80. Tomic), Prica (70. Forst) Hartberg: Sallinger - Heil, Rotter, Steinwender, Pfeifer - Kainz - Frieser (77. Diakite), Fadinger (46. Kriwak), Sangare, Prokop (77. Kröpfl) - Avdijaj Gelbe Karten: Müller, Bacher, Sulzbacher bzw. Kainz, Heil, Prokop, Rotter Die Besten: Rogelj, Oswald bzw. Sangare, Heil, Avdijaj