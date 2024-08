3:2 - Salzburg mit Zittersieg zum Auftakt gegen Aufsteiger GAK

Titelfavorit Salzburg hatte zum Saisonstart gegen Aufsteiger GAK mehr Mühe als erwartet. Die Bullen holen nach rasantem Beginn einen 3:2-Sieg gegen die Bundesliga-Rückkehrer.

Spannender hätte der Start der 50. Bundesliga-Saison nicht werden können, als beim Auftakt zwischen Aufsteiger GAK und Red Bull Salzburg. Die von Sturm Graz entthronten Bullen legten einen Blitzstart hin und machten mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg deutlich, in diesem Jahr wieder an Österreichs Fußball-Spitze Platz nehmen zu wollen. Dabei hat die Mannschaft von Neo-Coach Pepijn Lijnders die Rechnung nicht mit den überraschend starken roten Teufeln gemacht.

+++ Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Die Keeper der beiden Teams Janis Blaswich (Salzburg) und Jakob Meierhofer (GAK) hatten in der Grazer Merkur Arena gestern Abend schon kurz nach Anpfiff alle Hände voll zu tun. Ein Blitz-Eigentor in der dritten Minute eröffnete bereits in der 4. Minute den Torregen, der in dieser Partie fallen sollte. Bullen-Verteidiger Aleksa Terzic zog mit einer starken Flanke Richtung Tor ab. Gegner Benjamin Rosenberger versuchte noch den Schuss abzufangen, machte sich allerdings zum unglücklichen Eigentorschützen – 1:0! Das nächste Bullen-Tor ließ auch nur zwei Minuten auf sich warten: Es ist Dorgeles Nene versenkte den Ball zum 2:0 im Netz.

Jener zweite Gegentreffer war letztendlich der Weckruf für die Grazer. In der 10. Minute konnte Michael Lang nach einer Vorlage von Romeo Vukic das erste Liga-Tor für den GAK seit 17 Jahren verzeichnen und auf 1:2 umstellen. Assist-Geber Vukic sorgte bereits acht Minuten später für den Ausgleich.

Rosenberger der GAK-Pechvogel

Erneut zum Pechvogel wurde Eigentorschütze Rosenberger in der 43. Minute: Nach einem Handspiel des Mittelfeldspielers gab es einen Strafstoß für Salzburg. Stürmer-Star Karim Konate verwandelte den Elfer in das 3:2 für die Bullen.

Erst in der 73. Minute gab es für die Elf von Gernot Messner kurz einen Hoffnungsschimmer zum Ausgleich. Nachdem Stürmer-Joker Jacob Italiano and Bullen-Keeper Blaswich scheiterte, schaffte es der Ball nach einer Ecke doch noch ins Netz. Das 3:3 schien gelungen zu sein, zählte allerdings nicht – Abseits!

Zahlen & Fakten zum Spiel

GAK - Red Bull Salzburg 2:3 (2:3)

Graz, Merkur Arena

Schiedsrichter: Weinberger

Tore: 0:1 Rosenberger (4./ET), 0:2 Nene (6.), 1:2 M. Lang (10.), 2:2 Vucic (18.), 2:3 Konate (45.+2/E)

Gelbe Karten: Italiano bzw. Keine

GAK: Meierhofer - Filipovic (74. Gantschnig), Graf, Jovicic - M. Lang, Perchtold (83. Zaizen), Satin, Rosenberger (65. Italiano) - Frieser, Vucic (74. Cheukoua), Lichtenberger (65. Dressel)

SALZBURG: Blaswich - Dedic, Baidoo, Blank (79. Piatkowski), Terzic - Capaldo (65. Bidstrup), Diambou, Kjaergaard (79. Gourna Douth) - Daghim (85. Kounfolo), Konate, Nene (65. Ratkov)