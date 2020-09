Admira hat Identität verloren

ÖSTERREICH-Experte analysiert die Form der Bundesligisten knallhart. Heute muss die Admira durch den Schinkels-Check.

Wer hat die beste Mannschaft, wer den besten Trainer, welcher Klub ist schon in Form und für wen kommt der Saisonstart zu früh? Diesen Fragen und noch mehr widmet sich auch heuer wieder ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels. Der Ex-ÖFB-Teamspieler nimmt die Bundesliga-Klubs genau unter die Lupe, erklärt, was bereits gut läuft und wo noch Luft nach oben ist.

"Platz 2 für LASK und Rapid das Maximum" Den Anfang machte Schinkels mit Rekordmeister Rapid, wo er sich exklusiv zum Gespräch mit Sportdirektor Zoran Barisic traf. >>>zum Nachlesen: Vize-Titel ist für Rapid das Limit Auch Salzburg, der LASK und Sturm mussten schon durch den Formcheck. Frenkie sagt: "Rapid, Sturm und der LASK werden maximal um Platz 2 kämpfen, denn: Salzburg fährt auch heuer wieder mit 300 km/h durch die Liga und holt sich ohne große Probleme den Titel." Heute müssen die Admira, St. Pölten und Altach durch die knallharte Schinkels-Analyse. © GEPA Admira steht vor schwerer Saison

Frenkie Schinkels erwartet für die "neue" Admira eine schwere Saison. Die Admira hat turbulente Wochen hinter sich - mit der kurzen Rückkehr von Ernst Baumeister als unrühmliches Highlight. Jetzt ist Franz Wohlfahrt am Werk und muss sofort liefern. Es muss wieder Kontinuität entstehen. Am Platz und in der Führungsetage.

Was mir nicht gefällt: Die Admira hat ihre Identität verloren. Die letzten Jahre sind immer wieder junge Spieler aus der Akademie hochgezogen worden, die sich hervorragend entwickelt haben. Jetzt hat man Stefan Maierhofer und Jimmy Hoffer als Sturmspitzen. Dass Maierhofer im Abstiegskampf nicht unbedingt ein Goldgriff sein muss, hat man schon bei Wattens gesehen. Ich lasse mich aber gerne überzeugen.

© oe24

Admiras Ziel: Klassenerhalt

Dazu hat man viele Talente aus dem Ausland verpflichtet. Ob die besser sind als die eigenen? Ich bin gespannt. Die neue Mannschaft wird sich mit Sicherheit erst finden müssen. Während man in der Südstadt vor einigen Monaten langfristig noch von Europa geträumt hat, gilt es, heuer so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Ich denke: Die Top 6 sind nicht drin.