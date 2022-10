Klose-Elf will im Kellerduell punkten

Im Spiel zwischen Altach und Hartberg geht es jetzt schon um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der SCR Altach will sich vom jüngsten Rückschlag auf dem Weg nach oben nicht irritieren lassen. Die Vorarlberger zeigten in der Vorwoche gegen Meister Salzburg eine starke Vorstellung, Zählbares kam jedoch nicht heraus. Mit Ried und Hartberg überraschten derweilen direkte Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastieren die Hartberger im "Ländle".

Die Oststeirer reisen mit einem 3:0 beim LASK und herausragender direkter Bilanz gegen Altach im Gepäck an. Hartberg verlor in der Bundesliga nur eines der vergangenen elf Duelle, sechsmal siegte der TSV dabei. Im heimischen Schnabelholz ist Altach aktuell fünf Partien (eine Niederlage, vier Unentschieden) gegen Hartberg sieglos.

Klaus Schmidt gibt auf solche Statistiken nicht viel. Immerhin: Auch zum LASK reiste das Team des Hartberg-Trainers als Angstgegner der Linzer und wurde dem Ruf gerecht. Die Vorstellung in der zweiten Hälfte will Schmidt nach Altach übertragen. "Daran wollen wir anknüpfen. Auch wenn das natürlich ein komplett anderes Spiel wird", meinte der Steirer.

Klose erwartet veränderte Hartberger

"Altach interpretiert das Spiel anders als der LASK. Wir wollen uns auf den Gegner einstellen, aber auch unser eigenes Ding durchziehen", so Schmidt. Ihm fehlen weiter Christian Klem (Knie), Philipp Sturm (Knöchel) und Eylon Almog (Adduktoren). Der Israeli soll nächste Woche wieder ins Training einsteigen.

In Altach sah Miroslav Klose einen gänzlich anderen Gegner als beim 1:2 in Hartberg zum Liga-Start. "System, Spielphilosophie mit und gegen den Ball haben sich geändert. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen gewinnen", sagte der Deutsche. Klose vermisste bei seinem Team noch eine gewisse Leichtigkeit. "Die müssen wir uns erarbeiten. Wir wollen es in der Rückrunde besser machen."

Acht Zähler hat Altach in den ersten elf Runden gesammelt. Nach dem 2:3 gegen Salzburg trauerten die Vorarlberger einer Überraschung nach. Klose sah Fortschritte, vermisste das Spielglück. "Zuletzt haben alle gegen uns gespielt, wir sind zurückgerutscht", meinte er mit Blick auf die Tabelle. Diese weist Altach auf Rang elf punktegleich mit Schlusslicht Ried und zwei Zähler hinter Hartberg aus. Unruhe sollen die Erfolgen der Konkurrenz nicht ausgelöst haben. "Wir haben oft genug bewiesen, dass wir wieder aufstehen können", so Klose.