Austria Wien peilt gegen BW Linz ersten Dreier an

Heute steigt für die Violetten aus Wien das erste Heimspiel nach der Punkteteilung. Gegen den FC Blau-Weiß Linz will die Austria den Vorteil nutzen und voll Punkten.

Die Wiener Austria macht am Freitag (19.30/live auf Sky & sport24-Liveticker) gegen Aufsteiger BW Linz Jagd auf die ersten drei Punkte in der Qualifiaktionsgruppe. Zum Auftakt gelang den Favoritnern im Ländle gegen Altach nämlich nur ein 1:1.

Heimvorteil für Veilchen

Dieses Mal spielen sie aber daheim – ein Vorteil für die Veilchen. Die Elf von Trainer Michael Wimmer ist seit zehn Ligaspielen in der Generali-Arena ungeschlagen. „Wir wollen, dass die Serie auch weiterhin hält“, betonte der 43-Jährige. Die Personalsituation bei den Violetten hat sich in der Länderspielpause aber nicht wirklich entspannt. Zwar dürfte Marvin Martins nach einem Faserriss wieder zurückkehren, Abwehrkollege Tin Plavotic fällt aber mit einer Adduktorenverletzung aus. Fraglich ist zudem Romeo Vucic. „Er hat über Nacht erbrochen, da muss man abwarten“, so Wimmer.