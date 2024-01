Austria: Asllani fällt mehrere Wochen aus

Die Wiener Austria muss die kommenden Wochen auf Stürmer Fisnik Asllani verzichten. Und das knapp zwei Wochen vor dem Viertelfinale gegen Sturm Graz.

Wie die "Veilchen" heute bekannt gaben, wurde bei dem 21-Jährigen ein Sehneneinriss in der Fußsohle diagnostiziert. Die Hoffenheim-Leihgabe klagte bereits vor einer Woche im letzten Testspiel auf Malta über Schmerzen im Fuß.

Wiener in Graz

Die Violetten treffen am 2. Februar (20:30 Uhr) im Cup-Viertelfinale auf Sturm Graz. Die Wiener müssen in den verbleibenden fünf Liga-Runden als Tabellenachter um die Meisterrunde bangen. Nur die besten sechs Mannschaften schaffen es ins obere Play-off, der Rest der Liga kämpft in zehn Runden gegen den Abstieg.

Wieder im Einsatz

Entwarnung gab es bei Matthias Braunöder. Der Mittelfeldspieler verpasste nach einem Schlag auf das Sprunggelenk fast alle Trainingseinheiten im ersten Test in Malta. Der 21-Jährige soll ab dieser Woche wieder einsatzfähig sein.