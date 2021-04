Corona-Alarm um Peter Stöger

Corona-Alarm bei der Wiener Austria verhindert Gipfel zwischen Stöger & Heldt.

Seit Wochen kämpft die Wiener Austria gegen ein hartnäckiges Corona-Cluster. Zuerst erwischte es die Young Violets Austria Wien nun herrscht auch in der Kampfmannschaft Alarmstufe Rot! Am Donnerstag fiel ein Schnelltest von Cheftrainer Peter Stöger positiv aus, der nachfolgende PCR-Test wiederum zeigte das Gegenteil an.

Dennoch musste Stöger für zwei Tage in häusliche Quarantäne, dadurch fiel der Gipfel mit Köln-Manager Horst Heldt ins Wasser – die konkreten Gespräche über eine Rückkehr nach Köln mussten verschoben werden. „Mir geht es gut, ich habe keine Symptome, aber Horst kann natürlich jetzt nicht kommen“, sagte Stöger dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

FC Köln ab Montag in "Vor-Quarantäne"

Statt des Blitzbesuchs von Heldt in Wien ist nun ein virtuelles Gespräch am Sonntag geplant. "Ich höre mir das alles gerne an. Die Bedingungen müssen natürlich stimmen - auch im Falle des Abstiegs", wird Stöger im "Kölner Stadt-Anzeiger" zitiert. "Schauen wir mal, was die Gespräche ergeben."

Ein persönliches Treffen mit dem Kölner Sportchef wird wohl weiter nach hinten verschoben. Ab 12. Mai gehen alle deutschen Bundesligisten für das Saisonfinale in ein Quarantäne-Trainingslager. Köln muss sich jedoch bereits ab Montag isolieren.

Stöger-Co Fellner positiv, Fallmann leitet Training

Schlimmer als Stöger erwischte es Gerhard Fellner. Der Co-Trainer ist Corona-positiv und fällt für unbestimmte Zeit aus. Das Training der Kampfmannschaft leitet unterdessen Jochen Fallmann.

Glück im Unglück für die Veilchen: Das nächste Meisterschaftsspiel findet erst wieder am 8. Mai statt, da trifft die Austria auswärts auf Altach. Aktuell liegt das Stöger-Team zwei Punkte hinter Leader Hartberg.