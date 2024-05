Austria-Coach Wimmer: "Kann nicht schlechter werden"

Statt der großen Feier über Platz 1 in der Qualigruppe herrscht ma Verteilerkreis Katerstimmung.

Die Wiener Austria hat am vorletzten Spieltag der Qualigruppe fast alles verspielt und steckt in kurz vor Saisonende in der Mega-Krise. Die Tatsache, dass man heuer erstmals seit Jahren im ersten Anlauf die Lizenz erhalten hat, macht die sportliche Talfahrt nicht vergessen. Die Chancen auf einen internationalen Wettbewerb schwinden weiter.

Zwar kommt es im Play-off erneut zum Wiedersehen mit dem WAC, der Stachel nach dem 0:4-Debakel im letzten Heimspiel der Saison sitzt allerdings tief. Statt der großen Feier, hängt bei den Veilchen der Haussegen schief. Coach Michael Wimmer schießt nach der desolaten Leistung scharf: "Der Tiefpunkt ist erreicht, es kann nicht schlechter werden. Positiv sein ist jetzt alternativlos. Am Dienstag müssen die Uhren auf Null gestellt werden, wer sich da seinen Arsch aufreißt, wird spielen.

Die Gründe für das enttäuschende Auftreten seiner Elf ist für den Trainer schnell erklärt: "Wir haben zwei, drei Chancen am Anfang, wo wir kein Tor machen. Dann schießen wir uns die Tore selbst, das Zweikampfverhalten davor war nicht bundesligatauglich. Wir haben dann wieder ein Chance, die wir vergeben. Dann brechen wir auseinander, am Ende des Tages geht es 0:4 aus, was eine Klatsche ist."

Zittern um Millionen

Der ursprüngliche Plan, mit einem Sieg Platz 1 fixieren und nächsten Samstag bei Aufsteiger BW Linz Spieler schonen ist mehr als nur nach hinten losgegangen. Neben einem Sieg in Oberösterreich müssen die Wiener nun auf Schützenhilfe von WSG Tirol hoffen.

Denn Zeit zum Ausruhen bleibt danach nicht. Bereits am Dienstag, 21. Mai (19 Uhr) geht es dann im Halbfinale gegen den WAC um den Aufstieg im Europa-Play-off. Im Falle eines Aufstieges müsste man dann gegen den Fünften der Meistergruppe am Freitag und Sonntag antreten um die Chance auf einen internationalen Startplatz zu wahren, der zugleich auch einen Geldregen mit sich bringen könnte. Wie fest Coach Wimmer nach einer sehr durchwachsenen Saison im Sattel am Verteilerkreis sitzt, steht nach dem Heim-Debakel am Samstag ebenfalls in Frage und könnte von dem Play-off-Ausgang abhängen.