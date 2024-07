Perfekt! Dragovic strahlt wieder in Violett

Austria Wien verpflichtet Aleksandar Dragović und holt den erfahrenen Innenverteidiger nach 13 Jahren im Ausland zurück nach Wien-Favoriten. Der 33-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer 2027 und wird dem Verein auch darüber hinaus erhalten bleiben.

Aleksandar Dragović: "Ich war seit meinem sechsten Lebensjahr bei der Austria und habe in allen Nachwuchsteams gespielt. Es war immer mein Kindheitstraum, selbst im damaligen Horrstadion für die Austria auflaufen zu dürfen. Als Profi hatte ich hier viele schöne Momente. Ich bin ein waschechter Austrianer, Wien ist für mich die schönste Stadt – deshalb war es immer mein Ziel, hier einmal meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, so weit will ich aber noch gar nicht denken, jetzt will ich der Austria helfen. Ich versuche, jeden Tag ein Vorbild zu sein – zu Hause für meinen Sohn und ab sofort auch hier im Verein für unsere jungen Spieler. Ich weiß, wie hart das Fußballgeschäft ist – ich möchte vorangehen und ihnen zeigen, wie man auch mit schwierigen Situationen umgehen kann."

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Aleks Dragović ist ein Kind der Austria und bis heute ein Aushängeschild unserer Akademie. Er hat als Austrianer den Sprung in die große Fußballwelt geschafft und kann allen jungen Spielern vorleben, was es heißt, ein Vollprofi zu sein. 'Drago' ist 100-facher österreichischer Teamspieler – über seine Qualität müssen wir nicht sprechen. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, ihn nach Hause zurückzuholen und auch über seine Karriere als aktiver Fußballer hinaus an den Verein zu binden."