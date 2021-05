Schmid soll neuer Austria-Coach werden

Der neue Trainer von Bundesliga-Klub FK Austria Wien dürfte feststehen und soll nicht Markus Schopp heißen.

Laut Medienberichten wird Manfred Schmid der neue Cheftrainer beim FK Austria Wien und damit Nachfolger von Peter Stöger. Die Bestätigung des Vereins könnte noch am heutigen Donnerstag erfolgen. Damit wird es wiederum für Markus Schopp kein Engagement bei den Wienern geben. Der Hartberg-Coach wurde zuletzt immer wieder mit dem FAK-Trainerposten in Verbindung gebracht.

Manfred Schmid war viele Jahre Co-Trainer von Peter Stöger. Sowohl bei der Wiener Austria, als auch danach in Köln und Dortmund. Zuletzt war der 50-Jährige im Talenteförderbereich und in der Funktion des Leihspieler-Betreuers beim 1. FC Köln tätig. Mehr Infos folgen in Kürze...