Stephan Helm neuer Austria-Trainer

Stephan Helm übernimmt bei der Wiener Austria das Amt des Cheftrainers.

Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab, erhält der vormalige Coach der Young Violets einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Der 41-jährige Helm werde in enger Abstimmung mit Co-Trainer Christian Wegleitner zusammenarbeiten, der die Austria in der vergangenen Saison als Nachfolger von Michael Wimmer über das Play-off in den Europacup führte.

Helm zuletzt bei den Violets

"Wir haben diese Entscheidung mit voller Überzeugung gemeinsam innerhalb der Austria-Führung getroffen. Stephan Helm war unsere erste Wahl und wird als Cheftrainer weitere Qualitäten einbringen", sagte Austrias Sport-Vorstand Jürgen Werner in einer Mitteilung des Clubs.

Helm arbeitete erst seit Ende Februar 2024 als Chefcoach der Young Violets. Er war schon 2018 im Trainerteam von Thorsten Fink und später Thomas Letsch für die Spielanalyse der Violetten verantwortlich. Unter Fink arbeitete er auch in der Schweiz, wurde später Co-Trainer unter Dominik Thalhammer beim LASK und betreute danach die erste Mannschaft des SKN St. Pölten (2021-2023).