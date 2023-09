Blau-Weiß Linz gelingt Sensations-Sieg gegen Salzburg

Der absolute Top-Favorit Red Bull Salzburg unterliegt im eigenen Stadion dem Aufsteiger Blau-Weiß Linz.

Meister Salzburg hat in der Fußball-Bundesliga völlig überraschend gegen Blau-Weiß Linz verloren. Der Aufsteiger siegte am Samstag beim Champions-League-Starter mit 1:0 (0:0). Für Salzburg endete eine Serie von 37 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen. Zu Hause waren die "Bullen" in der Liga seit Dezember 2020 in 45 Partien ohne Niederlage geblieben. In den übrigen Spielen gewann Klagenfurt gegen Schlusslicht Lustenau mit 1:0 (1:0). Der WAC siegte bei der WSG Tirol mit 3:2 (1:0).

Am Sonntagnachmittag gastiert die Austria in Altach, der LASK ist daheim gegen Hartberg im Einsatz. Im Schlagerspiel der Runde empfängt Rapid am Abend Sturm Graz.