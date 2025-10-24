Bullen-Krise: Jetzt kommt Zlatko Junuzovic

Red Bull Salzburg reagiert auf die anhaltende Krise.

Der FC Red Bull Salzburg meldet Veränderungen beim Betreuerstab. So wird der Vertrag mit Co-Trainer Jens Wissing einvernehmlich aufgelöst. Der 37-jährige Deutsche verlässt den Klub auf eigenen Wunsch.

Dafür rückt Zlatko Junuzovic in den Trainerstab von Thomas Letsch auf. Der 38-jährige Österreicher, der bei den Roten Bullen auf 123 Einsätze mit vier Meistertiteln und vier Cup-Erfolgen zurückblicken kann, hat seine Profikarriere im Sommer 2022 in Salzburg beendet.

Darauf folgten für den 55-fachen österreichischen A-Team-Spieler u. a. Aufgaben als U15-Co-Trainer und beim FC Liefering sowie zuletzt in der Scouting-Abteilung des FC Red Bull Salzburg. Ab sofort wird Junuzovic – vorerst einmal bis zur Bestellung einer neuen sportlichen Leitung – im Betreuerteam von Thomas Letsch mitarbeiten und da auch für eine enge Abstimmung mit der Red Bull Fußball Akademie zuständig sein.

Neue Aufgabe

Stephan Reiter, Kaufmännischer CEO des FC Red Bull Salzburg: „Zlatko Junuzovic hat in unserem Klub mittlerweile schon etliche Jahre Erfahrung auf verschiedenen Positionen sammeln können. Wir denken, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, ihn ins Betreuerteam unserer Kampfmannschaft zu holen, wo er sein langjähriges, umfangreiches Know-how einbringen kann. Zugleich wollen wir uns bei Jens Wissing für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg!“

Zlatko Junuzovic: „Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe und werde alles dafür tun, dass wir mit dem FC Red Bull Salzburg erfolgreich sind. Für mich ist das eine große Chance, auf hohem Niveau zu lernen und zugleich meine Erfahrungen ins Team einzubringen.“