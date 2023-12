Bullen lahmen, Veilchen verwelken, Rapid versucht es mit Trainer-Trick

Wär hätte gedacht, dass die Salzburger Bullen die heimische Bundesliga derart spannend machen würden? Oder dass sich Rapid von Urgestein Baric trennen muss. Dass die finanziell angezählte Austria kaum ins Tor trifft, war schon eher zu befürchten. Lassen Sie mich Bilanz ziehen.

Der Kampf um die Winterkrone war spannender als gedacht. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass die Salzburger Bullen plötzlich lahmen. Der Kader ist nicht mehr so stark wie früher, als man rotieren könnte, um erfolgreich auf den zwei Hochzeiten Meisterschaft und Champions League zu tanzen. Außerdem fehlen Leute wie Soriano, Dabbur, Haaland oder Adeyemi, die früher für die entscheidenden Tore gesorgt haben. Trainer Struber ist zwar der nette Onkel, den jeder gern hat - aber wirklich überzeugt hat er mich noch nicht.

Grazer haben Blut geleckt und reizen die Bullen

Das lässt Sturm Graz Blut lecken - die Truppe von Christian Ilzer hat richtig Bock darauf, die Bullen noch mehr zu reizen. Es wird spannend, wobei die Punkteteilung sogar noch den LASK am Titelkampf schnuppern lassen könnte.

Markus Schopp mit Hartberg und Peter Pacult mit seinen Klagenfurtern sind die Überraschungs-Teams. Wobei auch der WAC noch hofft, es über den Strich zu schaffen. Da ist richtig Druck im Kessel. Blau-Weiß ist nach anfänglichen Schwierigkeiten angekommen.

Mindestens genauso spannend wie der Fight an der Spitze wird die Frage, welcher Wiener Traditionsklub es nicht in die Meister-Gruppe schaffen wird. Da bahnt sich eine echte Tragödie an. Bei aller Euphorie mache ich mir Sorgen, dass das Niveau noch weiter sinkt. Wenn ich mir anschaue, was von Lustenau und Tirol kommt, muss ich sagen: Das ist zu wenig!

Bei Rapid ist Schluss mit der Gemütlichkeit

Aber schauen wir uns die Wiener Klubs genauer an: Rapid hat es auf den letzten Drücker geschafft, über dem "Strich" zu überwintern. Mit einem radikalen Trainer-Trick: Der bei allen beliebte Zoki Barisic musste gehen, der Deutsche Robert Klauß kam. Vielleicht hat es tatsächlich einen völlig Neuen gebraucht. Einen, der mit niemandem verhabert ist, der keine Berührungsängste mit den gefürchteten Heimfans hat. Jetzt ist die Gemütlichkeit futsch. Ich bin gespannt, ob ein Laptop-Coach den Unterschied macht.

Den verwelkenden Veilchen fehlen drei Punkte auf die Meistergruppe. Angesichts der Torflaute darf man sich nicht wundern. Die ist übrigens hausgemacht - weil man Torgarant Tabakovic für ein Butterbrot in die 2. deutsche Liga ziehen ließ. Da sieht man, wie klamm die Austria ist.

Bei der Austria bahnt sich eine Tragödie an

Und wenn es gelingt, den Erzfeind zu überholen, dann müsste wohl Rapid "runter". Keine rosigen Aussichten für alle, die auch nach der Punkteteilung auf ein Derby hoffen. Denn daran, dass sich beide "unten" treffen könnten, will ich gar nicht denken. Abgesehen von unnötigen Reisekosten nach Vorarlberg und Tirol: Bis auf zwei "Derbys der Schande" dürften sich die Fans von Rapid und Austria auf keine Leckerbissen mehr freuen. Schon jetzt bei Tirol gegen Rapid keine tausend Zuschauer auf den Tivoli geschafft.

Meine Prognose bis zur Punkteteilung: Vorne liefern sich Salzburg und Sturm weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dahinter schaffen es LASK, Hartberg, Klagenfurt und Rapid in die Meistergruppe. Für die Austria wird es sich leider nicht ausgehen - vielleicht blühen die Veilchen ja im Frühjahr auf und schaffen es über den Play-off-Umweg noch ins Europa-Geschäft.