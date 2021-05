SCR Altach hat am Samstag gegen die SV Ried ein klares Ziel vor Augen.

Ausgerechnet im letzten Heimspiel der Saison kann Altach am Samstag gegen Ried (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) den Klassenerhalt fixieren. Den Vorarlbergern würde dazu schon ein Punkt genügen – oder ein Punktverlust von St. Pölten. Dennoch will Altach auf Sieg spielen. „Wir haben zuletzt gesehen, dass verwalten nicht funktioniert“, so Trainer Damir Canadi nach dem 3:3 (nach 0:2- und 1:3-Rückstand) in St. Pölten.

Ried träumt jetzt noch von einem Play-off-Platz

Ried hat schon am Dienstag den Liga-Verbleib fixiert. „Der Druck ist jetzt weg“, weiß Trainer Andreas Heraf, der kürzlich einen neuen Zweijahresvetrag unterschrieb. Mit zwei Siegen könnte es der Aufsteiger sogar noch auf einen Play-off-Platz schaffen. Heraf: „Das ist unglaublich. Wir wollen gewinnen. So gehen wir in jedes Match, auch jetzt in Altach.“