Rapid kracht am Sonntag im Bundesliga-Hit auf Salzburg und will das Titelrennen richtig spannend machen.

Zweiter gegen Erster, Rekordmeister gegen Serienmeister, Rapid gegen Salzburg - der Sonntags-Hit in Hütteldorf (ab 17 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) verspricht ein Spektakel zwischen den beiden offensivstärksten Teams der Liga. Ein Duell, das im Titelrennen wohl richtungsweisend ist: Gewinnt Rapid, trennen die beiden Teams nur noch ein Punkt. Siegt Salzburg, ist der 8. Titel in Serie nur noch Formsache.

Salzburg jagt in Wien einen neuen Rekord

Beide Teams kommen in Topform: Rapid siegte zum Auftakt in die Meisterrunde gegen den WAC mit 8:1, feiert den zweithöchsten Auswärtssieg der Geschichte. Salzburg hingegen gewann 11 der 12 Liga-Spiele im Kalenderjahr 2021. Das gelang zuvor nur dem FC Tirol 1996. Mit einem Sieg in Hütteldorf wäre Salzburg alleiniger Rekordhalter.

Routinier Zlatko Junuzovic tönt: "Wir fahren nach Wien, um zu gewinnen." Das gelang im ersten Saisonduell nicht, da reichte es "nur" zu einem 1:1. Insgesamt sind die Bullen gegen Rapid aber seit neun Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt gab es jeweils in Salzburg in Cup und Liga zwei klare Siege: 6:2 & 4:2.

© GEPA

"Dürfen uns keine leichtsinnigen Fehler erlauben"

Was muss Rapid im Vergleich dazu besser machen? "Wir dürfen uns keine leichtsinnigen Fehler erlauben, die bestrafen das sofort. Wir wollen so lange wie möglich die Null halten, defensiv so kompakt wie in den letzten Spielen stehen. In der Offensive müssen wir Nadelstiche setzen und eiskalt nutzen", gibt Verteidiger Maxi Ullmann die Marschroute vor.

Rapid gewann 2021 alle bisherigen Heimspiele

Rapid geht jedenfalls mit einem guten Gefühl in das Spitzenspiel: Die Wiener gewannen im Jahr 2021 alle ihre fünf Heimspiele, kassierten nur zwei Gegentreffer. "Diese Serie wollen wir fortsetzen", sagt Ullmann. Positiv: Beide gehen in Bestbesetzung in das Spiel. Es ist alles angerichtet für den Showdown!

Letzten direkten Duelle:

Liga: Salzburg - Rapid 4:2

Cup: Salzburg - Rapid 6:2

Liga: Rapid - Salzburg 1:1

Liga: Rapid - Salzburg 2:7

Liga: Salzburg - Rapid 2:0

Liga: Salzburg - Rapid 3:2

Liga: Rapid - Salzburg 0:2

Philipp Scheichl