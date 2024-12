BW Linz will nach Klagenfurt-Duell in Top 6 überwintern

BW Linz bittet zum Bundesliga-Jahresabschluss am Sonntag (14.30 Uhr, live Sky) die kriselnde Austria Klagenfurt zum Duell.

Blau-Weiß Linz spielt am Sonntag (ab 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker) zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga um das Erreichen eines wichtigen Zwischenziels. Mit einem Heimsieg gegen den strauchelnden SK Austria Klagenfurt würden die Linzer in den Top 6 der Fußball-Bundesliga überwintern - und wären damit dem Klassenerhalt sehr nahe. Die Kärntner haben vor Weihnachten noch ein Nachtragsspiel in Salzburg (14. Dezember) zu absolvieren, hoffen aber bereits in Linz auf Punktezuwachs.

Bullen & Rapid kamen nicht gegen Linzer an

Die Linzer haben sich im Herbst als Riesentöter erwiesen. Das 2:0 zu Hause gegen Salzburg und das 1:0 zuletzt bei Rapid waren allerdings die beiden einzigen Siege in den jüngsten neun Pflichtspielen. "Jetzt haben wir das letzte Spiel vor uns. Wenn wir das gewinnen, können wir nicht nur von einem sehr guten, sondern von einem sensationellen Herbst sprechen", meinte Trainer Gerald Scheiblehner. Mit dem siebenten Saisonsieg hätte Blau-Weiß bereits die Ausbeute der Vorsaison eingestellt.

Dafür müsste Scheiblehner erstmals Trainer-Routinier Peter Pacult bezwingen. Im ersten Saisonduell in Klagenfurt gab es ein 1:3. Acht Duelle in Folge ist Blau-Weiß gegen die Austria aus Kärnten sieglos. Die Klagenfurter haben zuletzt drei Partien in Folge zu Null verloren und dabei zwölf Tore kassiert. Die bisher letzten Treffer gelangen dem Pacult-Team Anfang November beim 2:1-Derbysieg gegen den WAC durch zwei Elfmeter von Ben Bobzien. In fünf der jüngsten sieben Ligaspiele setzte es Niederlagen ohne eigenen Torerfolg.

Klagenfurt mit wenigsten Liga-Toren

"Ich mache mir um Austria Klagenfurt mit Peter Pacult keine Sorgen", betonte Scheiblehner. "Sie haben einen Trainer, der genau weiß, wie er die Mannschaft einstellt." Scheiblehner erwartet die von Personalsorgen geplagte Pacult-Elf mit einem Defensivkonzept. "Sie werden schauen, dass sie möglichst lange ohne Gegentor bleiben." Seiner eigenen Mannschaft ist das in der Ligasaison bisher sechsmal gelungen - keinem Team öfter. Klagenfurt hat die wenigsten Tore der Liga erzielt (13) und die meisten bekommen (30).

Vordergründiges Ziel ist für beide Teams der Klassenerhalt. "Wir wissen, dass wir mit einem Sieg ein sehr großes Ziel erreichen können - nämlich, dass wir zumindest über den Winter einmal in den Top 6 liegen", erklärte Scheiblehner, der personell mit Ausnahme der Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen kann.

Personalsorgen bei Coach Pacult

Pacult dagegen fehlt neben den Verteidigern Niklas Szerencsi und Kosmas Gkezos auch Stoßstürmer David Toshevski. Der Nordmazedonier fällt mit einem Muskelriss im Oberschenkel zumindest bis Jänner aus. "Natürlich haben wir durch den einen oder anderen Ausfall personell ein bisschen Probleme, aber das müssen wir wegstecken und trotz allem eine gute Leistung abliefern", forderte Pacult. Blau-Weiß hätte durch den Sieg bei Rapid "ein gewisses Selbstvertrauen. Man sieht aber, dass sie auch schlagbar und verwundbar sind."

Trotz der jüngsten Ergebnisse fahre man nach Linz, um zu punkten, betonte der 65-Jährige. "Ich hoffe schon, dass wir da etwas mitnehmen." Unmittelbar im Anschluss folgt im Hofmann Personal Stadion noch ein Spiel der Frauen-Bundesliga: Die SPG Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz trifft auf die zuletzt von einer Schusswaffendrohung eines Funktionärs in der Kabine erschütterte SPG FC Lustenau/FC Dornbirn (17 Uhr).

Mögliche Aufstellungen

Blau-Weiß: Vitek - Pasic, Maranda, Moormann - Anderson, Diabate, Briedl, Pirkl - S. Seidl, Ronivaldo, GoigingerKlagenfurt: Spari - Straudi, Mahrer, Robatsch, Jaritz - Koch, Salifou, Wernitznig, Cvetko - Bobzien, Binder