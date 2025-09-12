BW Linz und GAK suchen ersten Saisonsieg

Blau-Weiß Linz und der GAK liefern sich ein Duell der sieglosen Teams. Die Linzer kommen mit Selbstvertrauen nach dem 2:2 gegen Salzburg, während die Grazer auswärts seit neun Spielen ohne Sieg sind.

Blau-Weiß Linz und der GAK treffen am Samstag (17 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in einem wichtigen Spiel am Tabellenende aufeinander. Beide Teams sind noch ohne Sieg in der neuen Bundesliga-Saison und wollen endlich den ersten Dreier einfahren.

Linzer mit Salzburg-Leistung als Vorbild

Die Linzer konnten zuletzt Selbstvertrauen aus dem 2:2-Unentschieden bei Red Bull Salzburg schöpfen. Trainer Mitja Mörec betonte, man wolle an diese Leistung anknüpfen und endlich den ersten Saisonsieg holen.

GAK mit Auswärtsproblemen

Die Grazer sind auswärts seit neun Spielen sieglos und müssen zudem auf den gesperrten Tobias Koch verzichten. Trainer Ferdinand Feldhofer nutzte die Länderspielpause zur Regeneration: "Alle sind top motiviert in die Matchwoche gestartet".