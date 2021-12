Die heißesten Liga-Aktien im Winter

Unseren Liga-Klubs winkt ein stressiger Transfer-Winter. Das sind unsere Aktien.

Das Tauziehen um die heißesten Fußball-Aktien kann beginnen! Während sich das Transferfenster in vielen Top-Ligen Europas schon Anfang des neuen Jahres öffnet, geht es in Österreich am 8. Jänner los. Bis 7. Februar können Spieler gekauft oder verkauft werden.

Salzburg droht im Winter der Ausverkauf

Um Salzburgs Karim Adeyemi matchen sich Europas Giganten. Dortmund, Bayern, Liverpool oder Real bekundeten schon ihr Interesse am 19-Jährigen. Zwar könnte es schon im Winter zu einer Vertragsunterzeichnung kommen, allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass der Deutsche noch bis zum Sommer ein Bulle bleibt. Anders sieht die Situation bei Teamkollege Mohamed Camara aus. Atlético will den Mittelfeldmotor unbedingt - am besten so schnell wie möglich. Der Vertrag des 23-Millonen-Euro-Manns läuft noch bis Sommer 2025, womit eine Mega-Ablöse fällig wäre. An Salzburgs Brenden Aaronson ist Leeds dran, Außenverteidiger Rasmus Kristensen flirtet mit AS Rom, Frankfurt ist an Jérôme Onguéné dran.

Demir vor Rückkehr, ManU buhlt um Martel

Auch bei Rapid wird sich im Winter wohl einiges tun. Yusuf Demir, der bei Barcelona auf dem Abstellgleis steht, könnte zu den Hütteldorfern zurückkehren. Taxiarchis Fountas kündigte an, den Verein spätestens im Sommer zu verlassen. Jetzt könnten die Hütteldorfer noch eine Ablöse kassieren. Stürmer Ercan Kara steht bei Schalke auf der Liste. Hannes Wolf von Gladbach oder Robert Beric (Chicago Fire) gelten als mögliche Nachfolgekandidaten. Eric Martel von der Austria steht vor einem Sensations-Transfer. Manchester-United-Coach Ralf Rangnick hat seine Fühler nach dem Youngster ausgestreckt. Klagenfurts Turgay Gemicibasi könnte es zu Besiktas Istanbul ziehen, Frankfurt und Bern sind an Sturms Kelvin Yeboah dran.