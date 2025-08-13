Flitzer beim Real-Hit: "Mama, ich laufe hinein"

Der 21-Jährige ist selbst Kicker bei einem Tiroler Regionalligisten.

Es war der große Aufreger beim Real-Test gegen die WGS Tirol. In der 44. Minute stürmte ein Flitzer aufs Spielfeld, direkt auf Mbappé zu. Ein Security reißt den Fan nieder. Doch der zückt sein Handy und posiert neben Mbappé, der beim Selfie sogar mitmacht. Erst dann wird der Bursche abgeführt, das Match läuft noch wenige Sekunden bis zur Pause weiter.

© gepa

Wie die "Tiroler Tageszeitung" nun berichtet, handelt es sich beim Flitzer um Noah Glantschnig, ein Spieler des Regionalligisten Silz/Mötz. Der 21-Jährige entschloss sich spontan, das Spielfeld zu betreten, nachdem er die Gelegenheit ergriff, als der Sicherheitsdienst abgelenkt war. Seine Mutter, die im Stadion anwesend war, war überrascht von seiner Aktion. Glantschnig erklärte: „Ich habe spontan gesagt: Mama, ich laufe hinein.“

Obwohl der Vorfall humorvoll aufgenommen wurde, droht Glantschnig nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Der Verein Silz/Mötz distanzierte sich von der Aktion und betonte, dass sie nicht im Einklang mit den Vereinswerten stehe. Glantschnig zeigte sich reumütig und entschuldigte sich für sein Verhalten.