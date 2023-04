Freund über Jaissle: ''Werden sehen, was die nächsten Wochen passiert''

Im Rahmen der Vorberichterstattung der Champions-League-Partien am Mittwoch ist Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bei Sky im Studio zu Gast. Dort spricht Freund über die neulich aufgekommenen Gerüchte rund um Cheftrainer Matthias Jaissle.

Vor wenigen Tagen machte das Gerücht in den Medien die Runde, dass Salzburgs Meistertrainer Matthias Jaissle vor dem Absprung steht. Der 35-Jährige hat scheinbar das Interesse der Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt geweckt. Er soll bei einem möglichen Abgang von Noch-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner das Amt übernehmen.

Im Sky-Studio spricht Christoph Freund über den aktuellen Stand der Dinge: "Matthias ist auf mich zugekommen, nachdem das Gerücht aufgekommen ist. Er hat gesagt, dass da nichts dran ist. Wir haben einen offenen und guten Austausch. Es ist auch für ihn überraschend gekommen".

Auf Nachfrage, ob der Sportdirektor dem Erfolgscoach bei einem passenden Angebot Steine in den Weg legen würde: "Matthias ist ein ehrgeiziger Trainer und hat große Ziele. Er fühlt sich in Salzburg wohl und wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Er hat in Salzburg einen Vertrag bis 2025. Wir haben große Ziele und wir müssen jetzt alle Kräfte und Ressourcen einsetzen, damit der Teller wieder nach Salzburg kommt", so Freund gegenüber Sky.

Jaissle ist seit Sommer 2021 Cheftrainer der Bullen und holte dabei in seiner ersten Saison das Double.