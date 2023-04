Bullen-Coach Jaissle vor Abflug

Salzburgs Meistertrainer Matthias Jaissle soll Top-Kandidat für Glasner-Erbe in Frankfurt sein.

Red Bull Salzburg könnte im Sommer Erfolgs-Coach Matthias Jaissle verlieren. Vor dem Liga-Showdown gegen Sturm Graz am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) macht ein Hammer-Gerücht die Runde. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle soll laut Sky Top-Kandidat bei Eintracht Frankfurt sein, sollte Oliver Glasner den Verein verlassen. Der 35-jährige Deutsche würde in seine Heimat zurückkehren.

Seit 2021 ist er in der Mozartstadt im Amt, verlängerte seinen Vertrag vergangenen Mai bis 2025. Laut Medienberichten soll eine Ausstiegsklausel in Millionenhöhe für Sommer 2024 vereinbart sein. Ein vorzeitiger Abgang würde für die Bullen einen weiteren Geldregen bedeuten. Angesprochen auf den möglichen Abgang meint Jaissle: „Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, die wir füreinander empfinden.“

Glasner bei Premier-League-Klubs gefragt

Ob der Trainersessel in Frankfurt frei wird, hängt allerdings vor allem an Ex-LASK-Coach Oliver Glasner. Der 48-Jährige soll mit einem Wechsel in die Premier League liebäugeln. Vor allem Tottenham soll am gebürtigen Salzburger Interesse haben. Die Eintracht-Bosse machen Druck, wollen eine baldige Entscheidung.