oe24-TV- und Sport-Moderator Ronny Leber schreibt in seiner wöchentlichen Kolumne über die brandaktuellen Fußball-Themen.

Salzburg und Sturm können sich entspannt zurücklehnen und dem Rest der Bundesliga beim Grande Finale zusehen. Alles dreht sich, alles bewegt sich. So ein verrücktes Frühjahr gab es in der heimischen Eliteklasse schon lange nicht mehr. Oben schnapsen sich Austria, Rapid und der WAC Platz 3 aus, wobei die Austria die besten Karten hat. Jedoch: alles andere als ein Sieg, gegen die sich praktisch schon im Urlaub befindenden Grazer, und der dritte Platz wandert in den Talon. Dort kann er im direkten Duell zwischen Wolfsberg und Hütteldorf ausgeschnapst werden. Ist der WAC noch rechtzeitig aus seinem Frühjahrsschlaf erwacht oder biegen die Grünen auf die Schnellstraße nach Europa ab?

„Schwarzer Peter“ im Abstiegskampf!

Noch schneller als beim beliebten Kinderspiel hat der „schwarze Peter“ in den letzten Wochen die Position gewechselt. Wer hätte sich gedacht, dass Altach den Klassenerhalt noch in eigener Hand hat. Eine besondere Dramatik kommt Hartberg gegen Ried zu, wo sich zwei Abstiegskandidaten gegenüber stehen. Auch die Admira sitzt noch am Schleudersessel. Wer hat noch ein Ass im Ärmel und wem bleibt der schwarze Peter übrig? Es wird episch!