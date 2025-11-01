GAK holte mit 3:1 gegen Altach ersten Saisonsieg

Der GAK hat den Bann gebrochen und in der 12. Runde der Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg eingefahren.

Das Schlusslicht setzte sich am Samstag zu Hause gegen den SCR Altach mit 3:1 (1:1) durch und liegt nur noch einen Zähler hinter Blau-Weiß Linz am Tabellenende. Alexander Hofleitner brachte die Grazer in Führung (38.), Patrick Greil gelang per Freistoß der Ausgleich (42.). Ein Eigentor von Srdjan Hrstic (50.) und Ramiz Harakates Tor im Finish (95.) ließen den GAK jubeln.

Die Hausherren waren vor 4.700 Zuschauerinnen und Zuschauern die aktivere Mannschaft. GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer setzte mit Hofleitner und Harakate auf ein neues Sturmduo - und wurde von diesen belohnt. Eine Flanke von Harakate bugsierte Hofleitner am langen Eck ins Tor. Die Grazer brachten sich aber schnell um ihren Lohn: Bei einem Freistoß von halblinks stellte Goalie Jakob Meierhofer nur eine Ein-Mann-Mauer und ließ sich von Greil mit einem Schuss ins kurze Eck übertölpeln.

Chancenwucher ohne Folgen

Nach Seitenwechsel brachte eine Standardsituation die neuerliche GAK-Führung. Einen Eckball von Tobias Koch köpfelte Altachs Solostürmer Hrstic aus kurzer Distanz ins eigene Tor. Wenig später hatte Zeteny Jano das 3:1 auf dem Fuß, rollte den Ball nach Zuspiel von Murat Satin aber am langen Eck vorbei (53.). Einen noch viel größeren Sitzer ließ Harakate - wenn auch nach einer möglichen Abseitsstellung - nach Querpass von Dominik Frieser aus (74.). Als die Nachspielzeit schon abgelaufen war, holte der Franzose aus einer Umschaltsituation seinen Treffer nach.

Der GAK führte seine gute Bilanz gegen Altach fort. Zu Hause haben die Grazer noch nie gegen die Vorarlberger verloren. Seit dem Wiederaufstieg des GAK vor eineinhalb Jahren ging keines der sechs Duelle an die Altacher. Im ersten Saisonvergleich im August hatte es ein 1:1 gegeben. Nun bejubelten die "Rotjacken" ihren überhaupt ersten Pflichtspielsieg seit Mitte Mai (1:0 gegen den LASK). Altach ist mittlerweile sechs Ligapartien sieglos. Trainer Fabio Ingolitsch musste wegen einer Gelbsperre auf der Tribüne zusehen. Assistent Atdhe Nuhiu vertrat ihn an der Seitenlinie.