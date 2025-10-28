5:4 – BW Linz bezwingt Hartberg im Elferkrimi

BW Linz hat das Bundesliga-Duell gegen Hartberg in einem Drama für sich entschieden. Die Linzer gewannen im Elfmeterschießen mit 5:4 nach 2:2 in der Verlängerung. Hartberg ist damit der dritte ausgeschiedene Bundesligist.

Am Dienstag hat BW Linz das Bundesliga-Duell gegen Hartberg in einem packenden Drama gewonnen. Die Linzer setzten sich im Elfmeterschießen mit 5:4 durch, nachdem es nach Verlängerung 2:2 gestanden hatte.

Zweimal Führung durch Moormann

Innenverteidiger Martin Moormann wurde zum Matchwinner für BW Linz. Der Abwehrspieler donnerte den Ball aus 30 Metern zur Führung ins Kreuzeck (29.) und traf in der Verlängerung per Kopf nach einem Eckball (103.).

Hartberg mit starkem Comeback

Die Steirer gaben nicht auf: Elias Havel (83.) und Patrik Mijic (108.) erzielten jeweils den Ausgleich. Doch Mijic wurde zum tragischen Helden - er vergab seinen Elfmeter im Schießen und besiegelte damit das Aus.

Dritter Bundesligist ausgeschieden

Hartberg folgt der Wiener Austria und dem GAK, die bereits in der ersten Runde ausgeschieden waren. BW Linz zieht dagegen erleichtert ins Viertelfinale ein.