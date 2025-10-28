Alles zu oe24VIP
Kühbauer
© Gepa

2:0 gegen Stripfing

LASK gewinnt auch im Cup unter Kühbauer - 3. Sieg in Serie

28.10.25, 22:29
Teilen

Der LASK setzt seine Erfolgsserie unter Trainer Dietmar Kühbauer fort. Die Linzer besiegten im Cup-Achtelfinale Zweitligist Stripfing/Weiden mit 2:0 - der dritte Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Coach.

Am Dienstag hat der LASK seinen Aufschwung unter Trainer Dietmar Kühbauer auch im ÖFB-Cup fortgesetzt. Die Linzer besiegten Zweitligist Stripfing/Weiden mit 2:0 und feierten den dritten Sieg im dritten Spiel unter dem neuen Coach.

Kühbauer rotiert erfolgreich

Der Trainer brachte fünf neue Spieler in der Startelf, darunter mit Sasa Kalajdzic, Maximilian Entrup und Florian Flecker drei frische Stürmer. Die Tore erzielten jedoch andere Spieler und zeigten die Breite im LASK-Kader.

Andrade und Cissé treffen

Nachdem Stripfing eine gute Chance vergeben hatte, traf im Gegenzug Verteidiger Andres Andrade in der 43. Minute zur Führung. Modou Cissé sorgte in der 60. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern für das entscheidende 2:0.

Perfekter Start unter Kühbauer

Der LASK setzt unter dem neuen Trainer seine positive Entwicklung fort. Drei Spiele, drei Siege - die Linzer haben sich nach dem schwierigen Saisonstart deutlich stabilisiert und ziehen souverän ins Cup-Viertelfinale ein.

