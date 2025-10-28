Hrstic-Doppelpack: 3:1 – Altach schießt sich an Kapfenberg vorbei

Der SCR Altach hat sich im Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Kapfenberg durchgesetzt. Die Vorarlberger gewannen mit 3:1 nach Verlängerung. Srdjan Hrstic wurde mit zwei Toren zum Matchwinner.

Am Dienstag hat der SCR Altach das Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Kapfenberg gemeistert. Die Vorarlberger gewannen mit 3:1 nach Verlängerung, nachdem es in der regulären Spielzeit 1:1 gestanden hatte.

Kapfenberg mit später Führung

Der Außenseiter ging fünf Minuten vor Schluss in Führung: Mamadou Lamine Toure zog aus der eigenen Hälfte durch und bezwang Torhüter Dejan Stojanovic (79.). Es sah nach einer Sensation aus.

Oswald rettet Altach in Nachspielzeit

In der Nachspielzeit rettete Moritz Oswald die Vorarlberger. Der Spieler verwertete einen Abpraller nach Schuss von Srdjan Hrstic zum 1:1 (90.+2) und erzwang die Verlängerung.

Hrstic entscheidet das Spiel

In der Verlängerung wurde Hrstic zum Matchwinner. Der 22-jährige Serbe schoss die Altacher mit Treffern in der 92. und 105. Minute ins Viertelfinale. Ein hart erkämpfter, aber verdienter Sieg.