Hartberg fasst Sturm-Kicker ins Auge

Zweieinhalb Wochen vor dem Start der neuen Bundesliga Saison muss der TSV Hartberg noch nachrüsten.

Da mit Rajko Rep, Bakary Nimaga und Florian Flecker gleich drei Stammkräfte die Steirer verlassen haben, muss man jetzt neue Spieler verpflichten.

Zwei Ex-Rapidler im Gespräch

Vor allem Philipp Huspek und Dominik Wydra sollen sich auf dem Radar der Hartberger befinden. Huspek, derzeit noch bei Sturm unter Vertrag, soll Florian Flecker ersetzen, der zum LASK wechselt. Das bestätigte auch Hartberg-Boss Korherr: "Ja, er ist Thema bei uns. Er ist Österreicher und sehr, sehr schnell. Wir sind mit Sturm in Kontakt." Der 30-Jährige würde die Erfahrung aus 213 Bundesliga-Spielen mitbringen. Bakary Nimaga, der zurzeit noch auf Vereinssuche ist, soll durch Dominik Wydra ersetzt werden. Dass das nicht leicht wird, weiß Korherr: "Die österreichischen Burschen in der zweiten deutschen Liga verdienen dort wirklich gut." Das ehemalige Rapid-Juwel hat auch noch keinen neuen Verein gefunden. Fast fix ist der Zugang von Gabiel Lemoine. Der 20-jährige Stürmer wechselt von Girondins Bordeaux in die Steiermark und soll laut Korherr "in den nächsten Tagen präsentiert werden".