Hartberg will Erfolg-Serie gegen Tirol ausbauen

Die Steirer treten am Samstag (17.00 Uhr) als Favorit im Heimspiel in der Profertil Arena an. Die Hartberger sind seit vier Ligapartien ungeschlagen und schnuppern als Fünfter Höhenluft, während die Tiroler nur drei Zähler vom Tabellenende entfernt Vorletzter sind.

Nach dem enttäuschenden Out in der 2. ÖFB-Cup-Runde bei DSV Leoben (1:3) und dem 0:1 bei Sturm Graz soll im dritten Anlauf auf steirischem Boden endlich Zählbares her. "Auf uns wartet die nächste schwere Aufgabe, für uns ist es mit Sicherheit eine Herausforderung", sagte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Sein Team habe gegen Sturm eine Reaktion gezeigt und hoffentlich die Kurve gekratzt. "Wir müssen endlich unser Ding über 90 Minuten durchziehen und dürfen keine groben individuellen Fehler machen", gab der Tiroler die Marschroute vor.

"Wir beginnen fast jedes Spiel mit einem Rückstand"

Die verhinderten in den vergangenen Wochen mehrmals eine bessere Ausbeute als die aktuell nur fünf (vier davon auswärts) geholten Punkte. "Es ist absolut keine leichte Situation. Wir beginnen fast jedes Spiel mit einem Rückstand, das gilt es abzustellen", sagte WSG-Offensivspieler Julius Ertlthaler. Erst ein Saisonsieg steht zu Buche. "Verunsichert sind viele, wenn man nur fünf Punkte hat und sich die Gegentore permanent selber macht", verlautete Silberberger.

Mario Schopp darf wieder auf der Trainerbank Platz nehmen

Bei den Hartbergern kehrt mit Dominik Prokop eine zuletzt kranke Stütze zurück. Ob sich auch ein Comeback des am Rücken angeschlagenen Stürmers Maximilian Entrup ausgeht, steht noch nicht fest. Fix ist, dass der zuletzt gesperrte und auch kranke Markus Schopp wieder von der Seitenlinie aus coachen kann. Dabei hofft er darauf, dass seine Truppe wieder zu Null spielt, wie das in den jüngsten drei Pflichtspielen der Fall war. In der Liga gab es dabei ein 0:0 beim LASK und gegen Altach. Damit wurde die Punkteausbeute auf 13 erhöht, nach neun Runden waren es in der Bundesliga-Geschichte des TSV noch nie so viele.

Daten und mögliche Aufstellungen zum Spiel:

TSV Hartberg - WSG Tirol (17.00 Uhr)

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Spurny

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakite - Frieser, Lang, Kainz, Providence - Avdijaj

Fraglich: Entrup (Rückenprobleme)

WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, Stumberger, Schulz - Sulzbacher, Taferner, Üstündag, Ertlthaler - Prelec, Diarra

Es fehlen: D. Gugganig (gesperrt), Müller (Achillessehnenreizung)