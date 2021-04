Hartberg heute mit Wut im Bauch

Trainer Schopp nimmt Team in die Pflicht - Für Hartberg zählen heute im Heimspiel gegen Altach nur drei Punkte.

Hartberg-Trainer Markus Schopp war nach dem 2:2 am Samstag in Altach enttäuscht. "Wir haben dem Gegner mit unseren Abspielfehlern Leben eingehaucht. Wir als Trainerteam tun alles für Platz sieben, bei der Mannschaft hat mir der absolute Wille gefehlt", fand Schopp klare Worte. Denn die Steirer verloren die Tabellenspitze in der Qualifikationsrunde an die Austria, sind aber punktegleich mit den Wienern (schlechteres Torverhältnis). Heute will Schopp von seinem Team eine Reaktion sehen (Ab 18:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker).

Trainer Canadi will sein Team am Leben halten

Altach wiederum muss mit nur vier Punkten Vorsprung auf Schlusslicht spusu SKN St. Pölten weiterhin zittern. "Mit der Tabellensituation beschäftige ich mich nicht, sondern vielmehr damit, wie ich meine Mannschaft am Leben halten kann", so Trainer Damir Canadi.