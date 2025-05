Altachs Schicksalstag: Alles auf eine Karte in Linz

Der SCR Altach steht im Abstiegsfinale der Bundesliga vor der schwersten Aufgabe: Auswärts beim LASK. Während die Linzer aufs Europacup-Play-off blicken, kämpfen die Vorarlberger ums Überleben. Ein Punkt Vorsprung vor Klagenfurt macht's spannend.

Am Freitagabend (19.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) trifft Altach auf den tabellenführenden LASK, der wohl bereits an sein Play-off-Halbfinal gegen Hartberg am Montag denkt. Trainer Fabio Ingolitsch weiß um die Brisanz: "Für den LASK geht es um Haselnüsse, für uns um alles." Die Vorarlberger haben den Klassenerhalt trotz enttäuschendem 0:0 gegen Klagenfurt noch selbst in der Hand.

Mentaler Befreiungsschlag

Mit einem spontanen Ausflug auf den Pfänder versuchte das Team, die Köpfe frei zu bekommen. "Von den Spielern kamen viele gute Inhalte", so Ingolitsch. Personell fehlen gesperrt Bähre und Gugganig, bei Demaku und S. Ingolitsch gibt es Fragezeichen. Das Rezept: kompakte Defensive und schnelle Umschaltmomente.

Blick nach Kärnten

Während Altach in Linz spielt, trifft Klagenfurt auf Hartberg. Routinier Alexander Gorgon betont: "Wir wollen unser Ding durchziehen." Der LASK unter Ritscher muss den Balanceakt zwischen Bundesliga und Play-off meistern. Für Altach geht es um alles - der Abstiegskampf geht in die heiße Phase.