LASK holt Ralf Muhr als Technischen Direktor

Der LASK verstärkt sein Management mit Ralf Muhr. Der gebürtige Oberösterreicher wird ab 1. Juli 2022 Technischer Direktor.

Für den 51-Jährigen, der seine Wurzeln im benachbarten Sankt Valentin hat, bedeutet das Engagement beim LASK eine Rückkehr in seine Heimat. Bei den Athletikern schlüpft Muhr in die neu geschaffene Position des Technischen Direktors. Als solcher soll er als Bindeglied zwischen Profis, Akademie und Nachwuchs fungieren. Muhr wird auch Geschäftsführer der Akademie LASK Juniors OÖ.

Muhr: "Will mit meiner Erfahrung helfen"

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das die LASK-Verantwortlichen rund um Sportdirektor Radovan Vujanovic in mich setzen und ich will mit meiner Erfahrung und meiner Expertise dabei helfen, die bereits guten bestehenden Strukturen weiter zu verbessern, damit in Zukunft noch mehr Eigenbauspieler in der Lage sind, den Schritt zu den Profis zu meistern“, erklärte Muhr.

Erfahrung hat er zur Genüge: Muhr war seit 1993 für die Wiener Austria in verschiedenen Führungspositionen tätig, etwa als Nachwuchschef, Akademie- und Amateure-Trainer, Akademieleiter, Technischer Direktor oder Sportdirektor. Vor wenigen Wochen wurde sein Abschied von den Violetten bekannt.

Vujanovic: "Investment in die Zukunft"

LASK-Sportdirektor Vujanovic über die Verstärkung: „Wir freuen uns, dass sich ein ausgewiesener Experte im Bereich der Nachwuchsförderung und Talenteentwicklung in Österreich für den LASK entschieden hat. Seine Verpflichtung ist ein Investment in die Zukunft."