Lechner erster Video-Assistent in Österreich

Harald Lechner wird als erster Schiedsrichter bei einem Spiel der österreichischen Fußball-Bundesliga als Video Assistant Referee (VAR) fungieren.

Der Wiener wird am Freitag beim Eröffnungsmatch der neuen Saison, Sturm Graz gegen Meister Red Bull Salzburg, in der VAR-Zentrale im Einsatz sein. Das System mit dem zusätzlichen Assistenten feiert dabei seine Premiere in Österreich. Schiedsrichter der Partie in der Grazer Merkur Arena wird Walter Altmann sein.

Insgesamt gibt es in Österreich inklusive Lechner vorerst 28 Schiedsrichter, die zum VAR oder zum Assistant Video Assistant Referee (AVAR) ausgebildet wurden. Die VAR-Zentrale wurde in Büroräumlichkeiten in Wien errichtet. Momentan laufen noch die finalen Tests vor dem ersten Einsatz am Freitag.

Spielbeginn ist um 20.30 Uhr. Die Partie ist samt Vorberichterstattung ab 19.15 Uhr frei empfangbar auf Sky und www.skysportaustria.at zu sehen.