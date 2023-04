Lustenau will auch den WAC in die Knie zwingen

Die Lustenauer Austria ist derzeit in Rekordlaune. Der Aufsteiger hat die letzten vier Spiele in der Fußball-Bundesliga gewonnen - ein Novum in der Clubgeschichte - und will sich am Samstag (17.00 Uhr) im Heimspiel der 25. Runde auch vom Wolfsberger AC nicht die Stimmung verderben lassen.

"Wir werden alles dafür tun, um die Punkte in Lustenau zu behalten", verkündete Trainer Markus Mader, dessen Team derzeit die Spitze der Qualifikationsgruppe ziert.

Der Lauf der Lustenauer Die Vorarlberger haben vier der letzten fünf Heimspiele gewonnen, zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Altach. Es war der dritte Derby-Erfolg in der laufenden Saison. Zudem kann kein anderes Bundesliga-Team derzeit auf eine so lange Siegesserie verweisen wie die Mader-Truppe. Die soll nun gegen die Kärntner ausgebaut werden. "Sie haben ein gutes Team mit viel individueller Qualität", verwies Mader auf Spieler wie Tai Baribo oder Maurice Malone. "Aber die Saison hat bisher gezeigt, dass sie ihre Qualitäten nicht immer auf den Platz bringen. Die Performance schwankt und daher stehen sie dort wo sie stehen." Die zuletzt wegen diverser Blessuren fehlenden Mittelfeldspieler Yuliwes Bellache und Pius Grabher sowie Verteidiger Anderson stehen wieder im Mannschaftstraining und sind für das Match gegen Wolfsberg eine Option. Der 29-jährige Ur-Lustenauer Grabher unterschrieb derweil eine Vertragsverlängerung für eine Saison bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. WAC in der Krise Die schwierige Saison des WAC, der in der Tabelle der Qualifikationsgruppe sechs Zähler hinter den Vorarlbergern auf Rang drei liegt und vier Zähler Vorsprung auf den Abstiegsplatz hat, ist zuletzt auch unter dem neuen Trainer Manfred Schmid weitergegangen. Dem 52-Jährigen war es in seinen ersten drei Spielen gelungen, die löchrige Verteidigung der Kärntner zu stabilisieren. In der letzten Runde ging der WAC allerdings bei der WSG Tirol mit 0:4 baden. "Das darf nicht noch mal passieren. Das ist auch Kopfsache. Wir haben diese Woche versucht den Spielern zu zeigen, wie sie in solchen Situationen, zum Beispiel bei frühem Rückstand, reagieren sollen", so Schmid, der auch im Ländle Innenverteidiger Dominik Baumgartner wegen eines Muskelfasereinrisses im Oberschenkel vorgeben muss. Kapitän Mario Leitgeb ist hingegen wieder mit an Bord. Von seiner Elf fordert Schmid Leidenschaft und Kampfgeist ein. "Das ist ein sehr schwieriges Auswärtsspiel gegen einen heimstarken Gegner, der obendrein noch sehr gut in Form ist. Wir müssen da von Anfang an dagegen halten, um punkten zu können."