Nachfolger von Freund als Salzburg-Sportdirektor steht fest

Die Liga zittert: Salzburg voll im Titelmodus Red Bull Salzburg hat sich vom Europacup-Aus gegen AS Roma nicht beirren lassen. Dank dem sechsten Fußball-Bundesliga-Sieg in Folge, einem Heim-2:0 gegen Schlusslicht SV Ried, rückte der zehnte Meistertitel in Folge wieder einen Schritt näher, auch da Verfolger Sturm Graz in der 19. Runde patzte.