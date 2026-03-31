Rapid löst Vertrag mit Peter Stöger auf

Der SK Rapid und der ehemalige Cheftrainer Peter Stöger haben ihren gemeinsamen Weg nun auch offiziell beendet. Der ursprünglich bis Sommer 2027 laufende Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.

Nachdem Peter Stöger bereits Ende November letzten Jahres von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde, herrscht nun endgültige Klarheit über seine Vertragssituation. Der 59-jährige Wiener und der Verein einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers, das eigentlich noch eine Laufzeit bis zum Sommer 2027 gehabt hätte. Damit ist der Weg für den erfahrenen Coach frei, um sich in Zukunft neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Der Verein betonte in einer offiziellen Stellungnahme die professionelle Kooperation der vergangenen Monate. Trotz der sportlichen Trennung bleibt die Verbindung zwischen dem Klub und dem ehemaligen grün-weißen Meisterkicker bestehen. Peter Stöger wird laut Angaben des Vereins auch in den kommenden Jahren ein gerne gesehener Gast im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf bleiben.

Wünsche für die Zukunft

Der SK Rapid bedankte sich ausdrücklich bei seinem ehemaligen Trainer für die geleistete Arbeit. Für seine private und berufliche Laufbahn wünscht der Verein dem Wiener nur das Beste. Wo es Stöger als Nächstes hinziehen wird, ist derzeit noch offen, doch durch die Vertragsauflösung ist er ab sofort offiziell für neue Aufgaben verfügbar.