Rapid präsentiert Jubiläums-Trikot

Mit einer Riesen-Festgala im Allianz Stadion, dem offiziellen Trainings-Auftakt und einem Jubiläums-Trikot beging Rapid am Montag den 125. Geburtstag.

Zu Ehren der großen grün-weißen Klubgeschichte luden die Hütteldorfer am Montag Abend zur Jubiläums-Geburtstagsparty mit zahlreichen Legenden ins Allianz Stadion. Dabei zog Alexander Wrabetz auch Bilanz über ein Jahr als Rapid-Präsident.

Eines der Highlights war die Präsentation des neuen 125-Jahre-Trikots in den Gründerfarben Blau und Rot. Zur Erinnerung: Am 8. Jänner 1899 war Rapid ins Leben gerufen worden. Limitierte Auflage des Trikots: 1.899 Stück. Im historischen Wappen auf der Brust und im Nacken erinnert der Aufdruck "1899" an das Gründungsjahr. Von der Kampfmannschaft soll das Trikot bei einigen wenigen speziellen Partien getragen werden, wie etwa bei dem UNIQA ÖFB-Cup Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten im Allianz Stadion, womit der SK Rapid auch zuhause wieder einmalig in Blau und Rot auftritt.

Trainings-Auftakt ohne verletzten Gale

Bereits am Nachmittag hatte der aktuelle Rapid-Trainer Robert Klauß seine Mannschaft zum ersten Training nach der Winterpause wieder auf den Rasen gebeten. Nicht mit dabei war Thierry Gale (21). Der Flügelflitzer hat sich bei seinem Heimaturlaub auf Barbados beim Laufen an der Zehe verletzt und wurde von Teamarzt Dr. Lukas Brandner im Rudolfinerhaus operiert. Das Pflichtspiel-Comeback der grün-weißen Nummer 16 soll – je nach Heilungsverlauf – in einigen Wochen erfolgen.