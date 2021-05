Austria präsentiert neuen Trainer und Sportdirektor

Bei der Austria kehren Manuel Ortlechner und Manfred Schmid als Sportdirektor bzw. als Trainer zu den Veilchen zurück.

Bei der WienerAustria kehren zwei ehemalige Veilchen in neuer Funktion an alte Wirkungsstätte zurück. Manuel Ortlechner, Kapitän der letzten Meistermannschaft, wird neuer Sportdirektor von Austria Wien. Manfred Schmid, jahrelang Co-Trainer von Peter Stöger, u.a. in der Meistersaison 2012/13, wird in der neuen Saison Cheftrainer. Beide unterschreiben einen Vertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr.



Vorstand Gerhard Krisch ist hocherfreut: „Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Manuel Ortlechner und Manfred Schmid unsere Wunschkandidaten für die Positionen des Sportdirektors und Trainers für uns zu gewinnen."