Rapid startet heute gegen Ried in Saison

Rapid setzt heute (17 Uhr) zum Start gegen Ried auf die stolze Heimserie.

Wien. Geht es nach der Statistik, dann wird Rapid heute zum Liga-Start gegen die SV Ried als Sieger vom Platz gehen – oder zumindest nicht verlieren. Denn die Hütteldorfer konnten die vergangenen 13 Heimspiele gegen die Oberösterreicher allesamt für sich entscheiden. Noch dazu hat Rapid kein einziges seiner 42 Heimspiele (34 Siege, acht Unentschieden) verloren.

Chancenauswertung muss besser werden

„Natürlich wollen wir mit einem Heimsieg in die Meisterschaft starten und bereiten uns auch auf diese Partie schon seit Tagen vor. Wir haben Ried in der Vorbereitung sehr genau beobachtet“, sagt Trainer Ferdinand Feldhofer. Für drei Punkte muss es vor ­allem vor dem Tor besser laufen als am Donnerstag im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gegen Lechia Gdańsk (0:0) und zuletzt im ÖFB-Cup gegen Regionalligaklub ­Treibach (1:0). Feldhofer: „Wir haben in zwei Spielen fast nichts zugelassen, das ist natürlich gut und gibt uns Selbstvertrauen. Trotzdem hatten wir in beiden Spielen viele gute, hochkarätige Chancen – die müssen wir jetzt reinschießen.“ Doch nicht nur die Chancenverwertung der Grün-Weißen gegen Gdańsk war mangelhaft, auch spielerisch gab es vor allem in der ersten Hälfte noch deutliche Defizite zu bemängeln. Deshalb gibt Feldhofer seinen Spielern mit auf den Weg: „Ich wünsche mir, dass wir von Anfang an selbstbewusst und mutig agieren.“

Ried will Rapid-Fluch endlich beenden

Und Ried? Die Wikinger wollen den Auswärtsfluch bei Rapid endlich beenden. „Wir wollen mutig auftreten und Nadelstiche setzen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass wir nach so vielen Jahren ohne Sieg bei Rapid diese Serie brechen, aber wir werden alles versuchen, dass es uns gelingt“, zeigt sich Trainer Christian Heinle zuversichtlich. Abwehrspieler Markus Lackner fügt hinzu: „Wir können relativ unbeschwert in dieses Spiel gehen. Wir können wie in jedem Spiel drei Punkte holen. Und mit dieser Einstellung werden wir auch in das Match reingehen.“