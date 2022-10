Lange wurde darüber spekuliert, jetzt steht es fest: Rapid hat die zwei Listen veröffentlicht, die am 26. November bei der Wahl um die oberste Stelle in Hütteldorf kandidieren.

Das Wahlkomitee des SK Rapid hat in den vergangenen Tagen mit allen vier Präsidiumskandidaten Hearings abgehalten, in denen die Bewerber die Möglichkeit hatten, ihre Konzepte für ein künftiges Präsidium des SK Rapid vertiefend für die nachfolgenden Bereiche zu präsentieren jetzt stehen die beiden endgültigen Listen fest, die in den Wahlkampf gehen.

Liste Stefan Singer

Mag. Christoph Neumayer

Manfred Hofmann MBA

Michael Hatz

Nadine Prohaska

Stefan Kjaer



Liste Dr. Alexander Wrabetz

Steffen Hofmann

Mag. Christian Podoschek

DDr. Michael Tojner

Nurten Yilmaz



Stürmischer Herbst für Rapid

In Hütteldorf wird es auch in den nächsten Wochen unruhig bleiben. Neben der sportlichen Krise beginnt jetzt offiziell der Wahlkampft. Nach den Rücktritten von Präsident Martin Bruckner und Wirtschaftsboss Peschek Ende August hat sich das Wahlkomitee in Hütteldorf endlich auf zwei Listen festgelegt, die am 26. November den Vereinsmitgliedern zur Wahl stehen. Besonders brisant: Die Liste Singer repräsentiert derzeitige Mitglieder des auf Druck der Fans zurückgetretenen Präsidiums. Die Liste Wrabetz hingegen steht für einen Neustart im Westen Wiens. Angeführt von Vereinslegende Steffen Hofmann soll der ehemalige ORF-Chef Alexander Wrabetz der neue Rapid-Präsident werden. Zusätzliche Unterstützung kommt vom bisherigen Sponsor Michael Tojner (Varta). Die Chancen der Liste Wrabetz stehen gut, in den nächsten Wochen wird es bei Rapid aber wohl noch stürmischer werden.