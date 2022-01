Offiziell: Rapid verpflichtete Stürmer Kriwak

In der Herbstsaison erzielte Kriwak in 13 Partien elf Tore für die Dornbacher.

Fußball-Vizemeister Rapid hat am Freitag die Verpflichtung des 22-jährigen Rene Kriwak vermeldet. Der 1,98 Meter große Stürmer kam aus der Regionalliga Ost vom Wiener Sport-Club und erhielt einen Vertrag bis 2024. In der Herbstsaison erzielte Kriwak in 13 Partien elf Tore für die Dornbacher.