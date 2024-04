WAC und BW Linz treffen mit Rückenwind aufeinander

Linz und WAC peilen ersten Sieg an In der dritten Runde der Qualifikationsgruppe peilen Blau-Weiß Linz und der WAC am Samstag (19.30 Uhr/sport24-Liveticker) ihren ersten Sieg an. Während die Oberösterreicher in der Fußball-Bundesliga seit zehn Spielen sieglos sind, warten die Kärntner seit vier Partien auf einen vollen Erfolg.