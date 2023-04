Seitenbandriss: Saison für Rapids Querfeld beendet!

Das Wiener Derby am Sonntag zwischen Rapid und der Austria hat auch einen personellen Aderlass bei den Hütteldorfern gefordert. Leo Querfeld fällt für den Rest der Saison aus.

Bitterer Ausfall für Rapid in Saisonfinish. Verteidiger Leo Querfeld verletzte sich beim Wiener Derby am Sonntag am Seitenband und fällt für den Rest der Saison aus. Bei einem Zweikampf im Finish des Spiels verletzte sich Innenverteidiger Leo Querfeld am linken Knie. Eine MR-Untersuchung bestätigte einen Seitenbandriss.

Noch heute Operation

Der 19-Jährige soll noch im Laufe des heutigen Tages operiert werden. Für den Saisonendspurt fällt der Verteidiger nun aus. Zur neuen Saison sollte Querfeld aber wieder einsatzbereit sein.

Damit plagen die Wiener vor dem wichtigen Gastspiel beim LASK in Linz große Personalsorgen. Nach seiner Roten Karte ist auch Denso Kasius gesperrt. Zudem fehlt Stürmer Guido Burgstaller aufgrund einer Gelbsperre. Rapid trifft am Sonntag um 14:30 auf den LASK.